Die Zahl von E-Autos in Österreich steigt weiter an: Mit dem Jahreswechsel 2022/2023 waren mehr als 110.000 rein elektrisch betriebene Autos in Österreich unterwegs. Damit E-Autofahrer möglichst einfach und bequem auch bei Langstrecken- und internationalen Fahrten laden können, setzt Smatrics auf eine Erweiterung seines Roaming-Netzes. Neu ist dabei die Akzeptanz an den Ladesäulen der Salzburg AG. Damit sind nun alle österreichischen Landes-Energieversorger Teil des Roaming-Netzes von Smatrics. Weiters neu hinzu gekommen sind u.a. Ladestationen der österreichischen Lade-Anbieter da emobil und ELLA sowie des Autofahrerclubs ÖAMTC.

„Die Smatrics-Ladekarte wird zum Schweizer Messer der E-Mobilität in Österreich“, sagt CEO Hauke Hinrichs: Aktuell sind 15.000 Ladepunkte in Österreich mit nur einer Ladekarte oder der Smatrics-App verfügbar, das entspricht mehr als 90 Prozent Abdeckung in Österreich. „Vertragsbasiertes Laden mit Roaming ist und bleibt die einfachste und wichtigste Abrechnungsmöglichkeit. Wir haben das Thema daher mit Nachdruck verfolgt und sind stolz darauf, das Ladeangebot mit der höchsten Reichweite aller Ladeanbieter in Österreich zu haben“, betont Hinrichs.