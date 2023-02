Geschäftsführer und gleichzeitig Chefingenieur von EnerCharge ist Roland Klauss. Er stammt aus einem Familienunternehmen, das 135 Jahre geballte Erfahrung im Energiemanagement vorzuweisen hat. Sein Ur-Urgroßvater, Anton Klauss, begann bereits im 19. Jahrhundert mit der Planung eines der ersten Wasserkraftwerke der K.u.K-Monarchie und konnte sein Bergdorf damit ab 1886 mit elektrischem Licht ausstatten – zwölf Jahre bevor in der Landeshauptstadt Klagenfurt die Lichter angingen.



Durch die enge Verbundenheit mit der Region und die hohe Motivation und Innovationskraft der Mitarbeiter sieht sich EnerCharge mit seinem Hauptsitz in Kötschach-Mauthen auch für die Herausforderungen der Zukunft gut aufgestellt. Die aktuelle Knappheit an Halbleiterbausteinen stellt natürlich für die gesamte Technologiebranche eine große Herausforderung dar. Aufgrund des hohen Anteils an regionaler Wertschöpfung ist das Unternehmen von den aktuellen Verwerfungen in den globalen Lieferketten aber in geringerem Ausmaß betroffen, als viele seiner Mitbewerber. Die Lieferzeiten für die Ladesäulen betragen daher aktuell nur 12 Wochen.