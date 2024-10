Das Familienunternehmen aus Salzburg Reifen Lindner mit Standorten in Wals und Eugendorf tritt ab sofort auch im bayerischen Ainring unter dem Namen Reifen Lindner auf. Der Reifen- und Kfz-Betrieb Reifenszene B20 mit Sitz in Ainring, der seit 2007 von Josef Lindner junior geführt wird, firmiert ebenfalls unter der Dachmarke von Reifen Lindner.



Mit der Namensänderung erfolgt auch ein Wechsel des Handelspartners. In Ainring arbeitet das Unternehmen künftig mit dem Systempartner Driver zusammen, hinter dem die Marke Pirelli steht. Ein neuer Schwerpunkt liegt auf einem erweiterten Reifenangebot und einem professionellen Werkstattservice für alle Fahrzeugmarken.