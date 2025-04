In den drei Messehallen sind 140 Aussteller aus elf Ländern. Die offizielle Eröffnung wird am Mittwoch, 22. Jänner um 10 Uhr erfolgen. So wie bei den vergangenen AutoZum-Messeveranstaltungen wird wieder der Reifentag des VRÖ, Verband der Reifenspezialisten Österreichs, über die Bühne gehen, und zwar am Freitag, 24. Jänner von 11 bis 14 Uhr.

Weka Industriemedien Automotive ist diesmal nicht in Halle 1, sondern erstmals in Halle 10, Stand-Nr. 1245, mit den aktuellen Ausgaben von „AUTOSERVICE“, „firmenwagen“, „Traktuell“ und dem Flottenguide 2025 vertreten. So wie bei den vergangenen Messeauftritten wird es wieder eine Weinverkostung mit edlen Rebensäften aus dem Weingut Pfaffl aus Stetten (NÖ) geben. Seien Sie herzlich eingeladen zum Networken in angenehmer Atmosphäre!