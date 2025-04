Für Technikfreaks : Neuer Volvo EX90: Auf Testfahrt mit dem Luxus-SUV

Lesezeit: ca. 2 Minuten

Volvo ist die am stärksten wachsende Premiummarke in Österreich, bei den Zulassungen konnte 2024 ein Plus von 40 Prozent erzielt werden. Mit dem neuen EX90 soll dieser Erfolg fortgesetzt werden.