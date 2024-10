Der Renault 4 bietet ausreichend Platz für die Insassen und auch das Gepäck im Schlepptau. Hier ist unter anderem die sehr niedrige Ladekante lobenswert, die das Be- und Entladen deutlich erleichtert. Weiters sind der flach umklappbare Beifahrersitz sowie die umklappbare Rücksitzbank zu erwähnen, wodurch sich eine Ladelänge von bis zu 2,20 Metern ergibt. Praktisch also in jedem Detail. Und hübsch anzusehen, vor allem das Innenleben präsentiert sich in einem modernen, hochwertigen Licht.

Für die Frischluftfans unter uns steht optional ein Faltdach aus Stoff parat, das jetzt elektrisch betrieben wird. Genannt übrigens Plein Sud – eine Anspielung auf den R4 der 60er Jahre. Neben der gelungenen Optik spielt natürlich auch die Sicherheit eine große Rolle. Deshalb fährt der Neue mit zahlreichen Assistenzsystemen vor. Die bisher meist nur in höheren Segmenten zum Einsatz kommen. Dazu zählen unter anderem ein Ausstiegswarner, eine Fahrerüberwachung oder auch ein Rückfahr-Notbremsassistent. Ein wenig Geduld ist noch gefragt, 2025 startet er bei uns durch.