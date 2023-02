E-Ladeinfrastruktur : Forderung nach einfachem Bezahlen an E-Ladesäulen

Das Problem ist in Deutschland ähnlich gelagert wie in Österreich. Steuert man eine E-Ladesäule an, kann der Bezahlvorgang schon einmal kompliziert werden. Aus diesem Grund pocht die deutsche Kreditwirtschaft vor der entscheidenden Abstimmung im Bundesrat am 17. September 2021 auf offene Bezahlsysteme an öffentlichen Ladesäulen.