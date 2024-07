Praxisnaher ist da der E-Jumper mit Brennstoffzellen-Antrieb. Die nötige Infrastruktur vorausgesetzt, lässt er sich in fünf Minuten betanken, verspricht eine Reichweite von über 500 km und kann 1,3 Tonnen Nutzlast in 17 Kubikmeter Raum aufnehmen.

Positiv fiel auch der E-Ducato von Fiat Professional auf. Hier ist eine neue 110-Kilowattstunden-Batterie verbaut, die dem E-Ducato mit einer Reichweite von bis zu 420 km im WLTP-Zyklus eine um 30 Prozent größere Reichweite im Vergleich zum Vorgängermodell ermöglicht. Der neue E-Ducato wurde „in house“ entwickelt und behält sein Ladevolumen von bis zu 17 Kubikmetern sowie seine Nutzlast von bis zu 1.500 Kilogramm (mehr als zwei Tonnen sind es allerdings bei der Dieselversion) bei, was ihn zu einem Top-Modell am Markt in diesem Segment macht.

Dank eines um 25 Prozent niedrigeren Preises, so Stellantis, soll der E-Ducato für jedermann erschwinglich werden. Darüber hinaus verfügt der Ducato, wie seine Konzernbrüder, dank der neuen Elektroarchitektur über eine breite Palette neuer Assistenzsystem (bis zu 21 an der Zahl), die ihn auch in der Dieselversion zu einem besonders sicheren Nutzfahrzeug machen sollen.