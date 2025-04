Mit 704 Neuzulassungen war der März laut Dzihic außerdem der stärkste Monat in der Markengeschichte von BYD-Österreich. Das zeige sich auch an der Zufriedenheit der Kundschaft: Im März erreichte BYD Österreich die höchste Kundenzufriedenheit im Verkauf aller europäischen BYD Märkte und stieg auch in diesem Ranking zur Europa-Spitzenposition auf.

Dzihic: „Das herausragende NPS-Ergebnis hat uns im Speziellen gefreut, da es eine direkte Wertschätzung der täglichen Arbeit unserer leidenschaftlichen und kundenorientierten Händlerpartnerinnen und des lösungsorientierten Importeursteams darstellt. Allen Kunden danke ich für das Vertrauen.“ NPS bedeutet Net Promoter Score und stellt eine Kennzahl zur Messung der Kundenzufriedenheit und Kundenloyalität dar.

Wie Dzihic betont, wird das verbleibende Jahr unter anderem von mehreren neuen Markteinführungen von Modellen mit reinem E- bzw. Plug-in-Hybridantrieb sowie dem Ausbau des Händlernetzes in Österreich geprägt: „Wir eröffnen neue Standorte in der Steiermark, Salzburg, Niederösterreich, Vorarlberg, Tirol, Kärnten und im Burgenland – und wir bringen sehr interessante Modelle im B- und D-Segment auf den Markt. Darüber hinaus wollen wir mit mehreren Projekten die Lokalisierung der Marke in Österreich weiter vorantreiben.“