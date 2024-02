Vor allem die Frontansicht begeistert mit ihrer Linienführung, welche sich ungebrochen bis zum Heck ihren Weg bahnt. Mehr als gelungen. Dieser Eindruck setzt sich im Interieur mit seinem großzügigen Platzangebot fort.



Hochwertige Materialien wurden Designtechnisch gekonnt in Szene gesetzt, Soft-Touch Oberflächen gefallen genauso wie das umlaufende Lichtband oder die beiden großformatigen Bildschirme. Der Touchscreen in der Mitte ist – wie schon von anderen Modellen bekannt – drehbar. Somit bleibt die freie Entscheidung, ob man lieber im Hoch- oder Querformat die gewünschten Infos geliefert bekommt. Das intelligente Cockpit bietet smarte Konnektivitätslösungen, per BYD App können Funktionen auch ferngesteuert werden.



Natürlich spielt auch bei BYD das Thema Nachhaltigkeit eine große Rolle, weshalb die Sitze, Teile des Armaturenträgers, die Türverkleidungen und die Mittelkonsole mit veganem Leder bezogen sind. Alles in allem sorgt der helle Innenraum mit elektrisch zu öffnendem Glasschiebedach und den komfortablen Sitzen für absolutes Wohlgefühl.