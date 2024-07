Basierend auf dem I-Fu-Do-Do-Konzept, was auf Japanisch so viel wie authentisch und majestätisch bedeutet, möchte das Modell mit seiner Plug-in Hybridtechnologie und dem 4x4-Allradsystem mit Doppelmotor die optimalen Voraussetzungen für Langstrecken bieten. Mit seinem "selbstbewussten Design, dem hohen Maß an Sicherheit und Komfort, sowie dem hohen Qualitätsniveau" soll er die Marke auf dem europäischen Markt auf ein neues Level heben, so Mitsubishi.

Der Vorgänger des Mitsubishi Outlander PHEV wird von Mitsubishi als "Pionier für SUV´s mit Plug-in Hybridtechnologie" beschrieben. Seit seiner Einführung im Jahr 2013 seien in Europa 200.000 Einheiten verkauft worden, zahlreiche Preise hätten für weltweite Anerkennung gesorgt. Nach den Vorstellungen des ASX und des COLT soll die Produktpalette mit dem Outlander PHEV um eine weitere Ikone ergänzt werden.