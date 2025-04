Auch in diesem Jahr findet das Wiener Motorensymposium in der Wiener Hofburg statt. Mehr als 80 Vortragende werden die umfangreichen Themen aus Wissenschaft, Engineering sowie Automobil- und Zulieferindustrie präsentieren.

Schwerpunkte des Symposiums sind einmal mehr nachhaltige Energie- und Antriebslösungen für die Mobilität: Der Vortragsumfang umfasst das gesamte Technologie-Portfolio von E-Antrieben, neuen Batterien, Brennstoffzellen- und Verbrennungsmotoren für Wasserstoff, Wasserstoff-Speicher sowie moderne Hybridantriebe. Ebenso wird die Herstellung klimaneutraler Kraftstoffe, deren Bewertung in einer Systemanalyse und die Anwendung umfassend behandelt. Last but not least widmet sich eine Sektion dem Software Defined Vehicle.

