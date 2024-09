Dennoch sah Duffner das Marktpotenzial für die Feststoffbatterie bis 2035 bei rund 60 Prozent eines geschätzten Batteriebedarfs von 7,7 Terrawattstunden. Daneben werden weiter konventionelle Lithium-Batterien bestehen. Im kostensensiblen Massensegment sind sowohl für LKW wie PKW Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien weit verbreitet.

Sie bieten mit 400 Wattstunden pro Liter, hoher Lebensdauer, niedrigen Kosten, aber relativ bescheidener Reichweite einen guten Kompromiss, zeigte Geon Seog Son, Batteriematerialexperte von Umicore in Korea, in seinem Vortrag. Die noch günstigeren, aber auch sichereren Natrium-Ionen-Zellen gibt es laut Son dagegen erst „in einem ganz kleinen Segment in China. Sie werden sich aber ausweiten.“