Der chinesische E-Autohersteller BYD wird ein Werk auf in Ungarn errichten. Dies gab der ungarische Außenminister Peter Szijjarto in Budapest bekannt. Die Fertigungsstätte werde in der südungarischen Stadt Szeged entstehen und mehrere tausend Mitarbeiter beschäftigen. Es handle sich um eine der größten Investitionen in der ungarischen Geschichte, fügte Szijjarto hinzu. Eine konkrete Investitionssumme nannte er nicht.

Es entstünden tausende Arbeitsplätze, erklärte BYD über seinen WeChat-Kanal. Das Unternehmen betreibt derzeit bereits eine Fabrik in Komarom im Nordwesten Ungarns, in der Elektrobusse gefertigt werden.

BYD ließ offen, wie groß das Autowerk sein wird. Das chinesische Unternehmen verfügt derzeit schon über Anlagen in den USA, Brasilien, Japan und Indien. Experten gehen davon aus, dass in Ungarn jährlich ungefähr 200.000 Autos gebaut werden können. Für den Tesla-Rivalen sei ein Werk in Europa aber wichtig, um den Markt erschließen zu können, schrieben Analysten. "Der Bau vor Ort reduziert die Logistik- und Zollkosten - die im unteren Preissegment besonders stark zu Buche schlagen", hieß es. "Noch wichtiger ist, dass auch die Regierungen vor Ort das Unternehmen dann unterstützen."

(APA/red.)