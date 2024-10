Bereits die Basis „Air“ soll sehr umfangreich ausgestattet sein. Bei der Variante "Earth" kommen dem Hersteller zufolge der aktive Totwinkelassistent mit Querverkehrswarner hinzu, sowie die induktive Ladeschale für Mobiltelefone, Lenkradheizung und der digitale Schlüssel.



Zusätzlich gibt Kia an, dass die für das Unternehmen typischen 7 Jahre Werksgarantie neben dem Fahrzeug auch die Antriebsbatterie mit einschließen. Damit soll der EV3 über eine der umfassendsten Herstellergarantien für Elektroautos in Europa verfügen. Der frontgetriebene E-SUV mit 150 kW (204 PS) und umfassender Serienausstattung kann ab sofort beim Kia Partner bestellt werden, ist mit zwei Batterievarianten (58,3 und 81,4 kWh) sowie in den drei Ausführungen Air, Earth und GT-line erhältlich. Produziert wird er in Korea im Elektrofahrzeugwerk AutoLand Gwangmyeong. Die ersten Auslieferungen werden gegen Jahresende in Österreich erwartet.