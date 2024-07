Die Führung der Marke Citroën übernimmt Stephanie Haider als Managing Director. Mit ihrer umfangreichen, länderübergreifenden Marketing- und Retailerfahrung ist sie nun dafür zuständig, Citroën in Österreich weiter zu stärken, die kommenden Modelleinführungen des neuen C3 und des C3 Aircross vorzubereiten und den Markterfolg der neuen Produkte zu sichern. Haider verantwortete bisher das Marketing von CITROËN in Österreich.

Fiat bekam mit Christian Bley als Managing Director eine neue Führung. Bley wird laut Stellantis unter anderem die Markteinführung des neuen Grande Panda vorbereiten. Dieser feierte am 11. Juli – zum 125. Geburtstag der Marke Fiat – seine Weltpremiere in Turin und soll schon bald auch in Österreich zu sehen sein. Bisher verantwortete Christian Bley das After Sales Geschäft übergreifend für alle Marken in Österreich.