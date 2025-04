Mit dem Sieg des EV3 ergattert Kia den „Weltauto des Jahres“-Titel zum zweiten Mal in Folge. Im Vorjahr wurde das Marken-Flaggschiff EV9 ausgezeichnet, das zudem als „World Electric Vehicle“ prämiert wurde.

Insgesamt hat Kia bei den „World Car Awards“ seit 2020 mittlerweile sechs Auszeichnungen erhalten. 2023 holte sich der Kia EV6 GT den Titel des „World Performance Car of the Year“, 2020 wurden der Kia Telluride (in Deutschland nicht erhältlich) zum „World Car of the Year“ und der Kia Soul EV zum „World Urban Car“ gekürt.