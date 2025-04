Umfrage "Fleet Car of the Year 2025" : Kia EV3 ist Flottensieger in der Kategorie SUV

Lesezeit: ca. 3 Minuten

Der Kia EV3 ist Fleet Car of the Year 2025. Nach dem cee’d_sw (2008), Optima Hybrid (2013), Carens (2014), Optima SW (2017), Ceed SW (2019), ProCeed (2020), Sorento (2021), Ceed SW (2022), EV6 GT (2023) und zuletzt EV9, ist er das mittlerweile elfte Fleet Car of the Year aus dem Hause Kia. Was das Elektro-SUV drauf hat, lesen Sie hier.