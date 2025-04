Als Kitesurfer ist Valentin Bontus auf Mobilität angewiesen. Im Rahmen seiner Olympia-Kampagne ist er rund 200 Tage im Jahr unterwegs, um an Wettkämpfen teilzunehmen und zu trainieren. „Mein Sport erfordert es, dass ich viel unterwegs bin. Deshalb ist es für mich besonders wichtig, ein zuverlässiges und maximal komfortables Auto mit viel Platz für mein Equipment zu haben, das mich sicher an meine Ziele bringt. Zusätzlich kann ich den EV9 an abgelegenen Trainingsplätzen auch als mobile Stromquelle nutzen“, ist der Kitesurfer begeistert. Auch vom Fahrgefühl: „Man kommt mit viel mehr Ruhe ans Ziel. Elektromobilität ist einfach weniger stressig.“

