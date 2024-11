Zeitgleich mit dem Marktstart im November hat der neue Kia-Stromer EV3 den wichtigsten deutschen Automobilpreis gewonnen: Der Kompakt-SUV wurde mit dem „Goldenen Lenkrad 2024“ in der Kategorie „Bestes Auto unter 40.000 Euro“ ausgezeichnet.

Für den traditionsreichen, 1976 ins Leben gerufenen Wettbewerb, der von „Auto Bild“ und „Bild am Sonntag“ veranstaltet wird, nominierten die Redaktionen der beiden Medien in diesem Jahr 78 Neuerscheinungen. In den Kategorien „Bestes Auto unter 40.000 Euro“ und „Bestes Auto unter 50.000 Euro“ bewertete die Testredaktion alle Fahrzeuge dieser Preisklassen nach den Kriterien Grundpreis, Basisausstattung, Garantien, Aufpreise und Fahreindrücke.

Neben den von der Redaktion verliehenen „Goldenen Lenkrädern“ wird der Award in sieben Fahrzeug-Kategorien auf Basis einer Publikums- und Jurywahl vergeben.