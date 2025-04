Das Outfit bekam einen neuen Look – vor allem an der Front wurde Hand angelegt. Unter anderem separierte man die neuen Scheinwerfer vom Grill, welcher ebenfalls einer Neugestaltung unterzogen worden ist. Verhilft ihm zu einem sehr kraftvollen Auftritt, wenn er im Rückspiegel auftaucht. Vor allem bei Dunkelheit macht die Lichtgrafik sehr viel her.

Weiter geht es in den Innenraum, der vor allem von der massiven Mittelkonsole geprägt ist. Wo sich im übrigen noch echte Bedienknöpfe auffinden lassen, mit denen man spielend leicht diverse Funktionen bedienen kann. So rangiert unterhalb des Touchscreens die Multi-Mode-Bedieneinheit mit zwei Drehreglern und einigen Sensortasten für Infotainment bzw. die Klimatisierung.

Hinsichtlich der Materialauswahl ist diese nachhaltig aber keineswegs „grün“ angehaucht, angenehme Farbspiele inklusive der Ambiente-Beleuchtung mit 64 möglichen Farben sorgen für ein absolutes Wohlgefühl. Genauso wie die äußerst komfortablen Sitze – wie gemacht für Langstrecken ohne allzu vielen Pausen.

Übrigens: die Gangwahl erfolgt per Drehrad auf der Mittelkonsole, praktisch und einleuchtend. Nicht zu vergessen die Kia-typische serienmäßige Ausstattung, so sind von Beginn weg ein Navi, Rückfahrkamera und diverse Assistenzsysteme sowie ein Bose-Soundsystem mit an Bord. Zu haben ist er sowohl als 5- als auch 7-Sitzer. ★★★★