In St. Johann : Pirnbacher eröffnet ersten BYD-Standort in Salzburg

Pirnbacher eröffnet als erstes Autohaus in Salzburg einen exklusiven Stützpunkt für den Elektrofahrzeughersteller BYD. In Zusammenarbeit mit der MOODI GmbH wird ein Showroom in St. Johann geschaffen, der im Sommer eröffnet werden und die die gesamte BYD-Fahrzeugpalette zeigen soll.