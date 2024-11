Wir als Denzel sind gegen Protektionismus und für den freien Handel. Abgesehen davon baut BYD im ungarischen Szeged sowie in weiterer Folge in der Türkei eigene Werke. Unser Ziel ist es, hier vor allem österreichische Zulieferer an Bord zu holen. Mir war bis zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst, wie viele Global Player wir hier haben. Deshalb fand im Juli die „BYD Supplier Conference Vienna“ statt, wo sich hochrangige Vertreter von BYD China und BYD Europe mit fast 40 österreichischen Automobilzulieferunternehmen trafen.

Interessant dabei ist die Tatsache, dass einige von ihnen bereits mit BYD in China zusammenarbeiten. Wenn das Werk also startet, ist „Made in Austria“ auch ein Schlagwort. Es soll in die Köpfe der Menschen hinein, dass es sich um ein europäisches Produkt handelt. Denn es wird in Ungarn nicht nur produziert, sondern auch entwickelt und designt werden.