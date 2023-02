Die Zukunft der Mobilität, so heißt es zurecht in vielen Diskussionen, ist elektrisch: E-Mobilität wird als wesentliche Stellschraube zur Erreichung der Klimaziele im Verkehrssektor gesehen. Die Energiekrise mit rasant steigenden Preisen für Gas, Treibstoffe und Strom verändert jedoch auch die Rahmenbedingungen in diesem Sektor. Um die aktuellen Entwicklungen im Sinne der Konsumenten zu beobachten, hat die Arbeiterkammer Wien ein Update der AK Preis- und Marktanalyse für das Laden an öffentlichen Ladestationen vorgenommen und legt nun bereits zum vierten Mal eine Analyse der Markt- und Preissituation an öffentlichen und gewerblich-betriebenen E-Ladestationen vor.

Obwohl E-Tanken immer mehr zur Normalität wird, sind die Angebote sind für Konsumenten nur schwer zu vergleichen. Zwar gab es auf Drängen der AK erste Verbesserungen für Konsumenten: So führte die zuständige Regulierungsbehörde E-Control ein Ladestationsregister ein, in dem Ad-Hoc-Preise abgebildet werden. Zudem gab es auf förderrechtlicher Ebene Verbesserungen (in dem Förderungen explizit auf die Ladestationen, die fähig sind, kWh abzurechnen, ausgelegt wurden).

Dennoch besteht weiterhin ein unübersichtlicher Preis-Dschungel an den Ladestellen. Hinsichtlich Transparenz und Übersichtlichkeit beim öffentlichen Laden von E-Fahrzeugen ist noch viel Luft nach oben. Daher setzt sich die AK für verbesserte Konsumentenrechte in diesem Bereich ein.

Für das Update wurden 28 Tarife von 16 Anbietern untersucht. Dabei wurde berechnet, welche Kosten für das Zurücklegen einer Strecke von 100 Kilometer entstehen.





Mit Haushaltsstrom lädt man 2022, wie auch die Jahre zuvor, am günstigsten (€ 5,57); um rund 47 % günstiger als beim Laden an öffentlich zugänglichen und gewerblich betriebenen Ladestationen.





In der Literatur wird davon ausgegangen, dass bei einer durchschnittlichen Verwendung eines E-Fahrzeugs 80 % der Ladungen zu Hause und 20 % an öffentlichen Ladestationen stattfinden. Diese "realistische" Ladung entspricht Kosten von € 6,57 und ist um rund 39 % günstiger als das reine Laden an öffentlich zugänglichen und gewerblich betriebene Ladestationen.