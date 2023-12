Kunden von DKV Mobility haben ab sofort Zugang zu über 10.000 Tesla Superchargern in Europa. Das Tesla Supercharger Netzwerk gehört zu den größten Schnellladenetzwerken in Europa und bietet Ladegeschwindigkeiten von bis zu 250 kW. Tesla-Supercharger-Standorte, die auch anderen Fahrzeugmarken als Tesla offenstehen, können über den Bereich "Charge your Non-Tesla" in der Tesla-App oder über die DKV Mobility App gefunden werden. Ermöglicht wird der neue Service durch die Plattform der DKV Mobility-Tochter GreenFlux, die für das gesamte Ladeangebot von DKV Mobility zuständig ist.

"Das Supercharger-Netz von Tesla wird nahtlos in unser bestehendes Ladenetzwerk integriert und kann von DKV Mobility-Kunden sofort genutzt werden", sagt Sven Mehringer, Managing Director Energy & Vehicle Services bei DKV Mobility. "Indem wir unseren Kunden Zugang zu Tesla Superchargern bieten, profitieren sie von Komfort, Reichweite, Kosteneinsparungen, schnellerem Laden und Umweltfreundlichkeit".

Der Ladevorgang im Tesla Supercharger-Netzwerk kann nur über die Tesla-App gestartet werden. Um im Tesla Supercharger-Netzwerk mit der DKV Card +Charge zu laden, muss der EV-Fahrer die Tesla-App herunterladen und ein Tesla-Konto erstellen. Im Tesla-Konto können DKV Mobility-Kunden die DKV Card +Charge als Standard-Zahlungsmethode hinterlegen. Dazu können sie ihren Namen und die Nummer ihrer DKV Card +Charge im Tesla-Konto eingeben. Sobald DKV Mobility den Vorgang überprüft hat, wird die DKV Card +Charge als Standard-Zahlungsmethode für das Aufladen festgelegt.