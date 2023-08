Derzeit stehen den Kunden von DKV Mobility europaweit rund 509.000 E-Ladepunkte über die DKV Card +Charge und die DKV Mobility App zur Verfügung. Gemeinsam mit dem Tochterunternehmen GreenFlux, das für das Angebot der öffentlichen E-Ladepunkte von DKV Mobility verantwortlich ist, bietet DKV Mobility Zugang zu einem der größten europäischen Ladenetze für Elektrofahrzeuge.

"Mit dem Überschreiten der 500.000er Marke haben wir unsere Position unter den Top-Ladedienstleistern in Europa erfolgreich gefestigt", sagt Sven Mehringer, Managing Director Energy & Vehicle Services bei DKV Mobility. "Gemeinsam mit unserem Tochterunternehmen GreenFlux haben wir allein in diesem Jahr bereits über 100.000 Ladepunkte angeschlossen. Wir sind stolz auf diesen Fortschritt und wollen unsere Präsenz weiter ausbauen, um das Laden von Elektrofahrzeugen in ganz Europa für unsere Kunden so reibungslos wie möglich zu gestalten."



Die DKV Mobility-Tochter GreenFlux setzt auf Kooperationen und Partnerschaften, um die Verfügbarkeit von Ladepunkten für Elektrofahrzeuge weiter zu verbessern. So hat sich die Zahl der angeschlossenen E-Ladepunkte seit September 2020 verfünffacht, als DKV Mobility die Freischaltung des 100.000sten Ladepunktes bekannt gab. Neben dem Akzeptanznetz an öffentlichen und halböffentlichen Ladepunkten bietet DKV Mobility auch Ladelösungen für Kunden an, die ihr Elektroauto am Arbeitsplatz oder zu Hause aufladen möchten.