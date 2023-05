DKV Mobility erweitert sein Ladenetz um 1.500 öffentliche Ladepunkte in Österreich, die vom Wiener Green-Tech-Unternehmen Smatrics betrieben werden. Das Ladenetz von Smatrics bietet Zugang zu AC- und DC-Ladepunkten mit einer Leistung von bis zu 350 kW. Smatrics und die DKV Mobility-Tochter GreenFlux, die für das gesamte Ladeangebot von DKV Mobility verantwortlich ist, haben kürzlich einen entsprechenden Kooperationsvertrag unterzeichnet.

"Smatrics ist ein stark wachsendes Green-Tech-Unternehmen, das das größte High Power Charging Ladenetz in Österreich betreibt", sagt Sven Mehringer, Managing Director Energy & Vehicle Services bei DKV Mobility. "Durch die Partnerschaft mit Smatrics und die Anbindung ihrer Ladepunkte an unser Ladenetzwerk haben wir einen weiteren Meilenstein erreicht, um das Laden für unsere Kunden in Österreich noch bequemer zu machen."

Die neu hinzugekommenen Ladepunkte sind über die DKV Mobility App und die DKV Card +Charge erreichbar. Mit rund 468.0000 öffentlichen und teilöffentlichen Ladepunkten in ganz Europa bietet DKV Mobility Zugang zu einem der größten europäischen Ladenetzwerke.

„Interoperabilität durch Roaming macht das Schnellladen unterwegs einfach und ist deswegen für den Hochlauf der E-Mobilität unverzichtbar. Wir freuen uns über diese Partnerschaft und begrüßen die Kund:innen in unserem stetig wachsenden HPC-Ladenetz“, erklärt Smatrics-CEO Hauke Hinrichs.