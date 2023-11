DKV Mobility stellt seine Tank- und Servicekarten auf NFC-Chip-Technologie um. Dank NFC (Near Field Communication) können die Kunden von DKV Mobility künftig ihre Leistungen kontaktlos abrechnen, indem sie die Karte im Abstand von wenigen Zentimetern an das Terminal halten. Zudem profitieren sie von einer optimierten Verfügbarkeit, denn die Chipkarte funktioniert auch im Offline-Zustand. Das heißt, sollte das Kassensystem einmal nicht in der Lage sein, eine Verbindung zum Abrechnungsserver herzustellen, kann der Kunde seine Rechnung trotzdem begleichen, da die Transaktion über den Chip autorisiert wird.



"Wir gehen davon aus, dass der Magnetstreifen in der Zukunft immer mehr an Bedeutung verlieren wird", sagt Sven Mehringer, Managing Director Energy & Vehicle Services. "Mit dem Wechsel vom Magnetstreifen zum NFC-Chip investiert DKV Mobility in eine weltweit etablierte, zukunftssichere Technologie, die aus gutem Grund auch die größten Kreditkartenunternehmen der Welt einsetzen."

Die Markteinführung der ersten Chipkarten erfolgt in den Niederlanden, wo sie in einem ausgewählten Lieferantennetzwerk ab sofort einsetzbar sind. Die Umstellung auf Chip-Technologie in weiteren Ländern und bei weiteren DKV Mobility Kartenprodukten ist in Vorbereitung.