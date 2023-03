Im Februar 2023 wurden laut Statistik Austria 17.895 Personenkraftwagen neu zugelassen, ein Plus von 11,1 Prozent im Vergleich zu Februar 2022. Ebenfalls gestiegen ist die Zahl der Neuzulassungen von Kraftfahrzeugen, nämlich um 23.543, was einem Plus von 10,6 Prozent entspricht.



„Der österreichische Neuwagenmarkt ist zurück in der Spur: 17.895 Pkw wurden im Februar 2023 erstmals in den Verkehr gebracht. Das sind knapp 1.800 mehr als im sehr schwachen Februar des Vorjahres. Während die Zulassungen von Benzinern und Dieselautos leicht zurückgegangen sind, erhöhte sich die Nachfrage nach alternativen Antrieben: Binnen Jahresfrist ist der Anteil alternativ betriebener Neuwagen an sämtlichen Pkw-Neuzulassungen um 7,7 Prozentpunkte auf 46,8 Prozent gestiegen“, so Tobias Thomas, Statistik Austria-Generaldirektor.



Die Neuzulassungen von Pkw mit konventionellen Antrieben waren im Februar 2023 etwas rückläufig. Benzin-Pkw erreichten mit 5.929 Neuzulassungen einen Anteil von 33,1 Prozent. Der Anteil der Diesel-betriebenen Pkw von 20,1 Prozent ist mit 3.596 neu zugelassenen Fahrzeugen um 4,4 Prozent gefallen.



Dagegen konnten bei den Neuzulassungen von Pkw mit alternativen Antrieben Zuwächse beobachtet werden. Benzin-Elektro-Hybridantrieb steuert einen Zuwachs von 19,2 Prozent, und damit kommen 3.784 Neuzulassungen auf einen Anteil von 21,1 Prozent. Auf den Straßen sind jetzt 1.171 neue Diesel-Elektro-Hybriden zugelassen, mit einem Anteil von 6,5 Prozent.



Rein elektrisch angetriebene Pkw waren im Februar bei 3.415 Neuankömmlingen mit 19,1 Prozent beteiligt. Der Gesamtanteil an Neuzulassungen von Pkw mit alternativen Antrieben erreichte im Februar 2023 ein Plus von 7,7 Prozentpunkten auf 8.370 Pkw.



Von den 3.415 batterieelektrisch betriebenen Pkw entfielen 79,3 Prozent auf juristische Personen, Firmen und Gebietskörperschaften, was die Beteiligung von privaten Fahrzeughaltern auf 20,7 Prozent bringt.