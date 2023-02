Es gäbe Grund zur Annahme, dass im Jahr 2023 „die Talsohle durchschritten“ werde, gibt sich Kerle von den Automobilimporteuren vorsichtig optimistisch, dass die Neuzulassungszahlen wieder langsam steigen. Es gäbe stabile Signale, dass sich die Lieferengpässe in der Zulieferindustrie in den nächsten Monaten wesentlich verbessern und mit einer stabilen Produktion in den Herstellerwerken gerechnet werden könne. Mit allzu großen Sprüngen rechnet man aber auch in diesem Jahr nicht, ebenso wenig wie der Handel. Hier ist vor allem die fortschreitende Digitalisierung und die Umstellung des Vertriebs bei einigen Herstellern auf ein Agenturmodell zentrales Thema. Der harte Wettbewerb bei gleichzeitig schwachen Gesamtabsatzzahlen setzt außerdem vor allem kleineren Betrieben stark zu. Etwa 15 Prozent der Händler werden in den nächsten zwei bis drei Jahren schließen, schätzt Klaus Edelsbrunner, Obmann des Bundesgremiums Fahrzeughandel in der Wirtschaftskammer Österreich. Ebenso wie die Importeure sorgt sich auch der Kfz-Handel um die zunehmend autofeindliche Stimmung im Land. Ebenfalls kritisiert wird die hohe Steuerlast: „Dass die Einführung einer neuen CO 2 -Steuer im zweiten Halbjahr 2022 die Situation im Automobilhandel weiter verschärft hat, braucht nicht extra betont zu werden. Österreich ist nun hinter Belgien das zweitteuerste Land in Europa in Bezug auf die Besteuerung von Pkw“, so Kerle. Mit Jahresbeginn 2023 wurde die NoVA neuerlich angehoben.

