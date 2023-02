Die NoVA, die einmalig beim Kauf für Neufahrzeuge zu zahlen ist, steigt zum Jahresbeginn 2023 um einen Prozentpunkt für alle neuen Pkw, die mehr als 104 Gramm an CO 2 je Kilometer emittieren. Dies entspricht einem Normverbrauch von vier Liter Diesel bzw. rund 4,6 Liter Benzin auf 100 Kilometer. Bei einem Auto um 30.000 Euro netto bedeutet dies beispielsweise ein Plus von 300 Euro gegenüber 2022. Dies teilte der ÖAMTC in einer Aussendung mit.