Grégory Fiorio übernahm mit 1. Februar 2022 die Markendirektion von Alfa Romeo in Österreich. Sein Vorgänger Ferdinand Schelberger ist bereits im Herbst 2021 aus dem Unternehmen ausgeschieden. Seither hatte Florian Ferstl die Marke interimistisch geführt.Der neue Markendirektor ist Absolvent der EDHEC Business School im französischen Lille und seit 2003 im Konzern tätig. Zunächst übte er diverse Marketing- und Vertriebsfunktionen in Frankreich aus, fungierte später als Head of Pricing und Product für die internationalen Märkte und war seit 2018 Markendirektor für Citroen in Deutschland.

Mit 14. Februar 2022 wird Mag. Michaela Kainz die Direktion Customer Experience übernehmen und verantwortet dann das gesamte Qualitätsmanagement der Marken Abarth, Alfa Romeo, Citroen, DS Automobiles, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Opel und Peugeot. Die WU-Wien-Absolventin stieg 1998 bei der Marke Peugeot in Österreich ein. Nach verschiedenen Marketing- und Vertriebsstationen wechselte sie 2018 in die markenübergreifende Groupe PSA Austria-Organisationen und übernahm dort Verantwortungsbereiche in den Abteilungen GDPR-Datenschutz und Network Development für die in Österreich angebotenen Konzernmarken.