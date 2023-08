Toyota forciert die Entwicklung von Elektroautos in China. Damit will der japanische Autobauer im Wettbewerb mit einheimischen Konkurrenten bestehen. Der Weltmarktführer, der wie andere westliche Autohersteller in der Volksrepublik zunehmend unter Druck gerät, kündigte an, die Entwicklung von Elektroantrieben und digitalen Armaturenbrettern einschließlich der dazugehörigen Software zu beschleunigen.

Ziel von Toyota ist es, Fahrzeuge stärker an chinesische Kundenwünsche anzupassen. Dabei will Toyota seine Zulieferer Denso und Aisin einbinden.



Mit dieser Neuausrichtung folgt Toyota einem Trend in der Automobilindustrie, sich stärker auf die Besonderheiten des chinesischen Marktes einzulassen und ihn nicht mehr - wie in den Anfangsjahren - nur als verlängerte Werkbank zu betrachten.