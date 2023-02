Gehört man zu jener Spezies, die den städtischen Bereich bevorzugt und dort vorwiegend unterwegs ist, ist der Yaris Cross absolut zu empfehlen. Toyota selbst charakterisiert ihn so, dass er dem sogenannten „Big-small“ Anspruch entspricht. Also viel Platz im Inneren bei kompakten Außenabmessungen. Eine perfekte Kombination.



Karosserie/Innenraum



Er wirkt ziemlich cool und agil, hervorgerufen unter anderem durch die Front inklusive zweier Kühleröffnungen oder dem auffällig ausgestellten Kotflügel. Passt ihm und sorgt für einen markanten Auftritt. Genauso natürlich wie die um 25 mm erweiterte Bodenfreiheit – im Gegensatz zur Schrägheckversion. Somit thront man jetzt 170 mm über dem Boden und naturgemäß fallen Einund Ausstieg komfortabler aus. Ganz nebenbei sorgt dieser Umstand für einen besseren Blick auf das restliche Straßengeschehen. Womit wir uns bereits im Inneren des Yaris befinden. Welches ebenfalls positiv abschneidet. Das mittig angeordnete Multimediadisplay ist einfach zu bedienen, auf unnötige Knopferl und Schalter wurde verzichtet. Ein absoluter Pluspunkt, genauso übrigens wie für die komfortablen Sitze. Weiter geht es mit der beachtlichen Ausstattung. Zeigt sich schon die Einstiegsversion City mehr als annehmbar, setzt klarerweise die von uns gefahrene Variante Elegant noch etwas drauf. Das 8“ Toyota Touch 2 & Go Plus Navisystem sorgt genauso für Komfort wie ein Rückfahrassistent, eine 360°Kamera, ein Einparkassistent oder die Lenkradheizung. Fahrerherz, was willst du mehr? ★★★★



Motor/Getriebe



Drei Zylinder, Hybrid und 92 PS – das klingt jetzt auf den ersten Blick nicht so wahnsinnig begehrenswert. Aber: innerstädtisch mehr als ausreichend und auch bei Ausflügen über die Schnellstraßen dieser Stadt gibt er sich äußerst agil und bewegungsfreudig. Die Gesamtsystemleistung von 116 PS macht sich dann doch bemerkbar. Besonders erwähnenswert ist der Verbrauch von rund 5,0 Liter/100 km. Darüber freut sich das Börsl sehr. Die Automatik ist gut auf den Motor abgestimmt, da gibt es nichts zu klagen. ★★★★



Fahrwerk/Bremsen



Die komfortable Grundabstimmung, die angenehm direkte Lenkung und die perfekt dosierten Bremsen machen ihn zu einem tadellosen Weggefährten. Wir waren diesmal mit der 2WD Variante unterwegs, zu haben ist er auch mit Allrad. Alles in allem angenehm vorwärts zu bewegen. ★★★★



Fazit



Komfort, Abmessungen, Leistung und vor allem der Verbrauch schnüren hier ein äußerst attraktives Gesamtangebot. Zu haben ist er bereits ab 21.690 Euro, das ist bei dieser Ausstattung sehr fair.

Gesamtbewertung: ★★★★

