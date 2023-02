Mit dem BYD Pioneer Store in der Westfield Shopping City Süd (SCS) direkt bei Eingang 10 wurde bereits im Dezember 2022 der erste Showroom von Build Your Dreams (BYD) in Österreich eröffnet. Ab sofort sind dort auch Probefahrten mit dem elektrischen Kompakt-SUV ATTO 3 möglich. Die Limousine HAN und der siebensitzige E-SUV "Tang" werden ab Februar für individuelle Probefahrten

bereitstehen. Bereits registrierte Interessenten werden für Terminfixierungen kontaktiert.

Danijel Dzihic, Managing Director BYD Austria: „Mit dem Standort in der Westfield Shopping City Süd sind wir dort präsent, wo die Kunden sind. Und das Feedback ist sensationell! Außerdem hat uns das Nachhaltigkeitskonzept der Unibail-Rodamco-Westfield Gruppe überzeugt, nicht zuletzt, weil die SCS ausschließlich grünen Strom bezieht und mit der vollflächigen PV-Anlage am Dach des Centers – die größte dieser Art in ganz Europa – auch erhebliche Mengen grünen Stroms selber produziert und wir so auch unsere BYD Fahrzeugflotte mit grünem Strom betreiben können.“