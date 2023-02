Weshalb ist Denzel von dieser Marke so überzeugt? Mit welchen Argumenten wollen Sie Kunden an Land ziehen?



Denzel hat bereits vor 14 Jahren den ersten Kooperationsversuch mit BYD (Build Your Dreams) gestartet, weil man damals bereits von diesem Technologieunternehmen überzeugt war. Mittlerweile ist BYD der weltweit führende Hersteller von elektrifizierten Modellen – 2022 wurden bereits mehr als 1,4 Millionen Fahrzeuge verkauft. Und das vorwiegend in China. Nun will das Unternehmen nach Europa und hat mit der Denzel Gruppe in Österreich den idealen Partner gefunden. Denzel wiederum denkt immer langfristig, in Jahrzehnten, und ist überzeugt davon, mit BYD genau diese langfristige Planung umsetzen zu können. Ein wesentlicher Punkt ist dabei die Autarkie des chinesischen Unternehmens, denn sowohl die Batterien, als auch die Halbleiter sowie die Software kommen aus eigener Produktion. 40.000 Ingenieure sind an den Entwicklungen beteiligt. Mittlerweile besitzt BYD sogar schon eigene Lithium-Minen, um die Rohstoffversorgung abzusichern. Abgesehen davon wird die Modellpalette Ende 2023 bereits sechs Fahrzeuge umfassen. Wir sind davon überzeugt, dass es sich hier mittelfristig in Österreich um eine Volumenmarke handeln kann.