Seit Anfang des heurigen Jahres ist Österreich Mitglied des Euro NCAP-Konsortiums. Österreich ist seit 2022 Mitglied – offiziell vertreten durch das Bundesministerium für Klimaschutz (BMK) und fachlich unterstützt von der Technischen Universität Graz. Für Fahrzeugtests ist künftig Safety Labs Austria (SLA) zuständig, in denen die Kompetenzen mehrerer Unternehmen gebündelt sind.

Offiziell wird die NCAP-Teststrecke am 7. September 2022 in Hofkirchen im Traunkreis feierlich eröffnet.

Jost Bernasch wird eine Keynote zum Thema "Virtual Testing" halten und die Bedeutung von "Proving Grounds" halten. Vertreter des Klimaschutzministeriums sind Dr. Forsthuber (Technisches Kraftfahrwesen), Jaqueline Matijevic, aktuell Leiterin Mobilitäts- und Verkehrstechnik und ab 1. September Stabsstelle Automatisierung im BMK. Die Autofahrerklubs ÖAMTC und auch ADAC werden ebenfalls dabei sein. Für die Fachvorträge am Nachmittag, die Ausstellung und Demonstrationen werden Humanetics, 4active Systems, Dewesoft, AVL, Virtual Vehicle, Cepton b-plus, emotion3D, Joanneum Research verantwortlich sein. Auf der Teststrecke wird es Demonstrationen von aktuellem Equipment sowie kurze Fachvorträge geben.



Verwandte Themen:

Verpflichtende Fahrerassistenzsysteme bei Neuwagen



Wie die Innenraumkamera den Firmenwagen sicherer macht

Mehr Esprit mit ESP

Das Antiblockiersystem erstmals auf der IAA



Neuer österreichischer Marktplatz soll autonomes Fahren pushen