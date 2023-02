Bei Langeweile zu Hause ist Ablenkung höchst erwünscht, im Straßenverkehr ist sie aber völlig fehl am Platz "Die Anforderungen an uns als Verkehrsteilnehmer sind so komplex, dass wir unsere volle Aufmerksamkeit brauchen, wenn wir sicher nach Hause kommen wollen. Im Verkehrsgeschehen funktioniert 'Multitasking' absolut nicht, denn der Mensch ist dazu nur sehr begrenzt in der Lage", warnt Dekra Unfallforscher Luigi Ancona und betont: "Hier ist jederzeit volle Konzentration gefragt."