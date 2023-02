Im Vordergrund der Fahrerassistenzsysteme (FAS) stehen Sicherheitsaspekte und die Steigerung des Fahrkomforts. Die elektronischen Zusatzeinrichtungen in Kraftfahrzeugen dienen der Unterstützung in bestimmten Fahrsituationen: "Das Ziel ist, die Anzahl der im Straßenverkehr getöteten und verletzten Personen durch die Sicherheitssysteme weiter zu senken", begrüßt der ÖAMTC. Derartige Systeme können automatisch in Antrieb, Steuerung (etwa Gas, Bremse) oder Signalisierungseinrichtungen des Fahrzeuges eingreifen oder Lenkerinnen und Lenker vor oder während kritischer Situationen warnen.