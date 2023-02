Festhalten lässt sich nach aktuellem Stand: Nur, wer die Installation einer Ladeeinheit bis zu 3,7 kW einphasig ("Langsamladen") oder 5,5 kW dreiphasig plant, unterliegt nicht mehr der umfassenden Zustimmungserfordernis anderer Wohnungseigentümer. All jene die sich für eine Wallbox mit einer darüber liegenden Ladeleistung, zum Beispiel 7,4 kW Leistung, entscheiden, benötigen weiterhin die Zustimmung aller Miteigentümer. Der Gesetzgeber will dadurch einen "Wildwuchs an verschiedenen Ladeeinheiten verhindern. Der ÖAMTC kritisiert hingegen die fehlende Klarstellung. Die Installation von Lademöglichkeiten mit elf Kilowatt Leistung sieht der Automobilclub noch im vertretbaren baulichen Rahmen: "Mit der fehlenden Definition des Begriffs ‚Langsamladen‘ schiebt der Gesetzgeber das bisherige Problem vor sich her. Denn Wallboxen sind unterschiedlich ausgestattet und arbeiten mit unterschiedlicher Leistung", moniert Martin Hoffer, Leiter der ÖAMTC-Rechtsdienste.

"Mit dem ‚Right-to-Plug‘ konnte ein wesentlicher Meilenstein in der Elektromobilität umgesetzt werden", ergänzt Thomas Eberhard, Team Leader Decarbonisation & Vehicle Technologies bei AustriaTech. Doch gibt es neben dem Wohnungseigentumsgesetz auch die Notwendigkeit, im Mietrechtsgesetz (MRG) und im Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG) das Anrecht auf eine Ladestation am Parkplatz zu verankern“, so Eberhard. All die oben genannten Änderungen bei einer Installation von Einzelladestationen (siehe Beispiel 1-3) treten mit 1. Jänner 2022 in Kraft. Die Zustimmungsfiktion umfasst auch Ladevorrichtungen für einspurige E-Fahrzeuge. Weiters gilt die Zustimmungsfiktion nach §16 Abs. 5 (WEG) neben der Anbringung einer Vorrichtung zum Langsamladen auch für Solaranlagen, Beschattungsvorrichtungen, einbruchsichere Türen sowie Änderungen hinsichtlich der Barrierefreiheit.