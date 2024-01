Die Energie Steiermark wird in Kooperation mit der Handelskette Hofer an 95 Hofer-Standorten in der Steiermark über 400 E-Ladepunkte errichten. Dafür werden mehr als 9,4 Millionen Euro investiert. Der erste steirische Pilotstandort wurde in Leoben in Betrieb genommen, teilte das Unternehmen mit. Darüber hinaus wird die E-Steiermark im Auftrag von Hofer österreichweit die Errichtung von mehr als 2.000 Ladestationen für E-Autos beim Diskonter mit einem Investitionsvolumen von mehr als 100 Millionen Euro koordinieren.

Das Vorhaben soll bis 2026 auf Parkplätzen der Diskont-Kette realisiert werden. In dem bundesweiten Konsortium sind neben der E-Steiermark auch die Energie Graz, EVN, Kelag, IKB, VKW und Linz AG vertreten. An 485 Standorten im Bundesgebiet werden rund 2.000 neue Ladepunkte errichtet. Dies sei eines der größten Infrastrukturprojekte für E-Mobilität in Österreich, sagten die Energie Steiermark-Vorstände Christian Purrer und Martin Graf in einer Aussendung.

Durch die Ausbauoffensive der Energie Steiermark sei bereits heute kein Haushalt in der Steiermark weiter als 15 Kilometer von der nächsten E-Ladestation entfernt. In den kommenden Jahren würden in Eigenregie rund tausend neue Ladepunkte in allen Regionen des Landes gebaut, so Purrer und Graf. Die Mobilitätskarte der Energie Steiermark ist dem Landesenergieversorger zufolge künftig auch an allen Hofer-Standorten als Zahlungsmittel einsetzbar.

(APA/red.)