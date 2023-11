Durch die Kooperation mit Shell Austria und der Rewe Group können Kunden jetzt an ausgewählten Standorten ihr E-Auto mit Ökostrom laden. Bis 2025 sollen Shell Recharge Schnellladesäulen mit 150 kW Ladeleistung an 100 Billa, Bipa und Penny Standorten in Österreich errichtet werden. Die neuen Säulen sind mit den meisten Elektrofahrzeugen kompatibel und bieten eine leistungsstarke Ladekapazität, die es ermöglicht, die Fahrzeuge in der Zeit eines durchschnittlichen Einkaufs wesentlich aufzuladen.



Shell will bis 2050 ein Unternehmen mit Netto-Null-Emissionen werden, ein Baustein hierfür ist der Aufbau eines breiten Ladeangebotes für Elektrofahrzeuge. Deshalb baut Shell seit 2017 sein Portfolio aus bzw. schließt Kooperationen. So wie im Jahr 2022 mit BYD, um gemeinsam die Elektromobilität voranzutreiben und das Ladeerlebnis für BYD Kunden zu verbessern. Zudem besteht ein Kooperationsvertrag mit Ionity, dem Joint Venture aus Audi, BMW, Daimler, Ford, Hyundai, Porsche und Volkswagen, Schnellladesäulen entlang von Autobahnen in europäischen Ländern zu errichten.



In Österreich plant Shell bis 2025 ein flächendeckendes Ladenetz an Autobahnen zu errichten. Bis 2025 sollen weltweit über 70.000 und bis 2030 über 200.000 öffentliche Ladepunkte betrieben werden.