Im Rahmen der Kooperation mit Rewe betreibt Smatrics bereits 70 E-Lade-Standorte (bei Billa, Billa plus und Penny), und bis 2025 sollen noch bis zu 120 weitere hinzukommen.

An den teils überdachten Standorten werden jeweils zumindest zwei leistungsstarke 300-kW-Ladestationen zum Einsatz kommen, an manchen Hot Spots werden es mehr sein. Die Rewe Group in Österreich ermöglicht damit nachhaltiges e-mobiles Laden an ihren Standorten mit Strom aus 100 Prozent erneuerbarer Energien. Mit dieser Ladeinfrastruktur entwickelt sich die Rewe Group in Österreich zu einem wichtigen Nahversorger in Sachen E-Mobilität. Die Endkunden profitieren vom Highspeed-Ladenetz, und Handelsunternehmen erhöhen ihre Standortattraktivität und Wettbewerbsfähigkeit. Auch beim Umstieg der eigenen Unternehmensflotte auf E-Mobilität setzt die Rewe Group in Österreich auf die Ladelösungen von Smatrics.



Bis Jahresende 2022 möchte die Rewe Group in Österreich e-mobiles Laden mit 100 Prozent erneuerbarer Energie an über 100 Standorten anbieten. „Wir freuen uns, mit Smatrics EnBW einen verlässlichen Partner an unserer Seite zu haben, denn wir sehen, wie wichtig der laufende Ausbau des e-mobilen Ladenetzes ist und möchten diesen aktiv vorantreiben“, sagt Robert Nagele, Vorstand des Immobilien-Ressorts bei Billa. Und Geschäftsführer Hauke Hinrichs von Smatrics und Smatrics EnBW ergänzt: „Es freut uns, starker und lösungsorientierter Partner der Rewe Group Österreich zu sein und durch die sukzessive Erweiterung der Ladeinfrastruktur an attraktiven Standorten eine Win-Win-Situation zu schaffen.“ Diese Win-Win-Situation gelte für die Kunden gleichermaßen wie für die Unternehmen.