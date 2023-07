Das Marktforschungsinstitut ServiceValue ermittelt jedes Jahr die besten Dienstleister für den Mittelstand. Zu diesem Zweck wurden in diesem Jahr mehr als 16.000 Führungskräfte, Einkäufer und Nutzer von Dienstleistungen zu 541 Dienstleistern aus 42 Branchen online befragt. UTA Edenred belegte mit einem Gesamtwert von 79 Punkten den ersten Platz und lag damit auch über dem Branchendurchschnitt von 71,7 Punkten.

Der Deutsche B2B-Award wird jährlich von der DtGV vergeben, der dafür mehr als 100.000 Bewertungen von Entscheidern zu über 1.300 Unternehmen aus 100 verschiedenen Branchen einholt. Wie in den beiden Vorjahren überzeugte UTA Edenred in den Bereichen Kundenservice, Kundenzufriedenheit und Preis-Leistungs-Verhältnis. Branchenübergreifend erhielt das Unternehmen in diesen Kategorien die Bewertung „Herausragend“. Innerhalb der Tankkartenbranche belegte UTA Edenred jeweils den ersten Platz in den Kategorien Kundenzufriedenheit und Preis-Leistungs-Verhältnis.