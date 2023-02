Mit der Umstellung von physischen Tankkarten auf einen vollständig digitalen Service bringt UTA Edenred die Kraftstoffbeschaffung in das digitale Zeitalter. Tankungen werden mit UTA EasyFuel direkt an der Zapfsäule abgeschlossen – in Echtzeit und datenschutzkonform. Durch den Einsatz der digitalen Tankkarte wird nicht nur das Anstehen an der Kasse überflüssig. Selbst Betrug – insbesondere dem Diebstahl und Missbrauch von Kartendaten – wird vorgebeugt, und Flottenmanager werden einen besseren Überblick über die getankten Kraftstoffmengen erhalten. UTA Edenreds neue digitale Tankkarte nutzt die Technologie von CarPay-Diem, einem führenden europäischen Spezialisten für mobiles Bezahlen.

UTA EasyFuel wird bis Ende des ersten Halbjahres 2022 zunächst im D-A-CH-Raum verfügbar sein und eines der größten mobilen Akzeptanznetze in der Region bieten. Bis Jahresende wird die digitale Tankkarte schrittweise für weitere europäische Länder ausgerollt. Die UTA EasyFuel-App ist für iOS-, Android- und Huawei-Geräte verfügbar und kann in den entsprechenden App-Stores kostenlos heruntergeladen werden.