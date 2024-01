Automated Valet Charging & Parking : Bosch und Cariad testen automatisiertes Parken und Laden für Elektroautos

Lesezeit: ca. 2 Minuten

Bosch und Cariad testen die Technik in zwei hauseigenen Testparkhäusern. Im Mitarbeiterparkhaus von Cariad in Ingolstadt erproben die beiden Unternehmen das fahrerlose Parken, während im Entwicklungs-Parkhaus von Bosch in Ludwigsburg auch fahrerloses Laden getestet wird.