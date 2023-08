In Gerichtsdokumenten betont der von Elon Musk geführte Autobauer, dass Fahrer die Straße im Blick behalten und die Hände am Lenkrad lassen müssten. "Es gibt heute keine selbstfahrenden Autos auf den Straßen", erklärte das Unternehmen.



Das Zivilverfahren soll neue Beweise dafür liefern, was Musk und andere Tesla-Manager über die tatsächlichen Fähigkeiten des Autopiloten wussten, dessen Software wiederholt als "Full Self-Driving" beworben wurde. Musk selbst lobte den Autopiloten mehrfach in Kurznachrichten auf Twitter, das inzwischen in X umbenannt wurde.

Bislang ging es bei Klagen gegen Tesla um Fälle, in denen Menschen zu Schaden kamen, aber nicht um Todesfälle. Im April hatte Tesla einen Prozess in Los Angeles mit dem Argument gewonnen, dass die Technik trotz der Bezeichnung "Autopilot" und "Full Self-Driving" vom Fahrer überwacht werden müsse. In dem Fall ging es um einen Unfall, bei dem ein Model S gegen einen Bordstein fuhr und der Fahrer verletzt wurde. Die Geschworenen glaubten dem Unternehmen, dass der Fahrer durch das System gewarnt werde und für seine Unachtsamkeit selbst verantwortlich sei.

(APA/red.)