"Mir ist es wichtig, den Leuten Zweifel und Bedenken zum Thema Elektromobilität zu nehmen – ich bin mit meinem Auto schon mehrfach quer durch Europa und bis nach Nordafrika gefahren und hatte nie Probleme mit der Reichweite. Auch die Originalbatterie hat knapp sieben Jahre und rund 595.000 Kilometer lang gehalten, bevor ich sie im September diesen Jahres gegen eine neue getauscht habe", so Liebmann.



In seinen Vorträgen geht der nunmehrige E-Mobilitätstrainer Liebmann aber auch einen Schritt weiter und stellt die für ihn logische Verbindung zwischen Elektromobilität und nachhaltiger, regionaler Energieerzeugung her: "Die Sonne schickt dir keine Stromrechnung und ich bin überzeugt, dass die Mobilitätswende regional mehr Jobs schaffen kann, als sie vermeintlich gefährdet." Bei Raiffeisen-Leasing wiederum verweist man in den vielen Beratungsgesprächen mit den Kunden gerne auf den E-Mobilitäts-Dauertest des ehemaligen Kunden Liebmann, um Vorurteile zu entkräften, aber auch, um die Planung von passender Ladeinfrastruktur anzusprechen.



"Für uns war es ein logischer Schritt, dass wir das Thema E-Mobilität weiterdenken und für unsere Kundschaft maßgeschneiderte Finanzierungen für Ladestationen und Wallboxen sowie für Photovoltaikanlangen und Pufferspeicher anbieten, um so eine umweltfreundliche und nachhaltige Stromversorgung der Elektromotoren zu gewährleisten. Als Finanzdienstleister haben wir hier einen entscheidenden Hebel und können den Umstieg auf umweltfreundlichere Mobilität ermöglichen", sagt Alexander Schmidecker, CEO von Raiffeisen-Leasing, dessen Unternehmen sich schon seit mehr als 15 Jahren intensiv mit der Förderung von Elektromobilität und grünen Technologien beschäftigt.