Der Ausbau der Elektromobilität in Österreich muss an Fahrt gewinnen. Deshalb kooperieren die Unternehmen künftig und werden bei Events in Österreich ab sofort verstärkt gemeinsam auftreten.



Ziel der Kooperation ist die Unterstreichung der gemeinsamen Werte Nachhaltigkeit, Transparenz und Design sowie die Bereitstellung weiterführender Lösungen für Kundinnen und Kunden beider Marken im Bereich Ladeinfrastruktur und Fahrzeuge.



Thomas Hörmann, Managing Director Polestar Austria: "Wir wollen den Umstieg auf vollelektrische Mobilität so einfach und attraktiv wie möglich machen. Deshalb ist es uns ein Anliegen, mit Partnern zusammenzuarbeiten, die mit uns gemeinsam den Wandel vorantreiben und nachhaltige Lösungen entwickeln wollen."

→ Ihnen gefällt dieser Artikel? Jetzt Newsletter kostenlos abonnieren!

Alveri stellt Polestar dafür jeweils eine Alveri Cube PRO Ladestation für den Polestar Space Wien und die laufende Polestar Roadshow zur Verfügung. Im Zuge der Roadshow ist der vollelektrische Polestar 2 ab Oktober in Salzburg und Dornbirn für Interessierte erlebbar. Gleichzeitig wird das Modell bei zukünftigen Auftritten von Alveri zu sehen sein.

Ehsan Zadmard, CEO Alveri: "Um den Ausbau der Elektromobilität schneller voranzutreiben, wollen wir zeigen, wie einfach und nahtlos sich die Elektromobilität mit der richtigen Ladeinfrastruktur und dem richtigen Fahrzeug in den Alltag integrieren lässt."