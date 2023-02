Der neue Volvo EX90 verfügt als erstes Modell der schwedischen Premium-Marke über Google HD Maps: Die hochauflösende, speziell für Automobilhersteller entwickelte Karte liefert äußerst detaillierte und aktuelle Straßeninformationen. In Kombination mit weiteren Fahrzeugsensoren wie Lidar, Kameras und Radar legt sie nicht nur den Grundstein für noch bessere Assistenzsysteme, sondern bereitet auch den Weg für das künftige autonome Fahren des Premium-SUV.



Bei Polestar ist es der Polestar 3, der mit der neuen HD-Karte von Google ausgestattet ist – mit einer umfassenden Karte, die äußerst detaillierte und aktuelle Straßeninformationen liefert; wie beim Volvo EX90. Mit der HD-Karte wird Polestar in der Lage sein, seine Fahrzeugsensorik mit den präzisen Fahrspur- und Lokalisierungsdaten von Google zu kombinieren, um Fahrerassistenzfunktionen wie Pilot Assist sowie zukünftige Funktionen für das autonome Fahren zu ermöglichen.



HD-Karten sind hochpräzise Karten, die Details enthalten, welche in herkömmlichen Karten normalerweise nicht dargestellt werden können. Der erhöhte Detailgrad ist entscheidend für die Berechnung von Fahrassistenzsystemen und verbessert die Erkennung von Details wie Fahrbahnmarkierungen und Lokalisierungsobjekten, einschließlich Straßenschildern.



Polestar-2-Besitzer können ihr Auto jetzt mit einem kompatiblen, Google Assistant-fähigen Gerät fernsteuern, indem sie Remote-Aktionen zulassen. Dies ermöglicht es, den Fahrzeugstatus zu überprüfen und bestimmte Funktionen wie das Starten der Klimaanlage, das Überprüfen des Batteriestatus und das Entriegeln der Türen zu steuern, um nur einige zu nennen. Die Funktion ist zunächst für Nutzer in den USA verfügbar und wird im Laufe der Zeit auf weitere Märkte ausgeweitet.



„Die Einbettung von Google HD Maps in unsere künftige Modellpalette markiert eine Erweiterung unserer strategischen Zusammenarbeit mit Google und spiegelt unser Bestreben wider, mit Technologieführern zu kooperieren“, so Javier Varela, COO und stellvertretender CEO von Volvo Cars. „Google HD Maps verbessert das Fahrerlebnis und ermöglicht perspektivisch die Einführung des sicheren autonomen Fahrens.“



In Kombination mit den fortschrittlichen Sensoren, zu denen neben einem auf dem Dach integrierten Lidar auch Radar, Kameras und Ultraschallsensoren gehören, wird Google HD Maps auch das künftige autonome Fahren unterstützen. Die Integration verbessert das Verständnis der Fahrzeugumgebung. Google HD Maps ist für Fahrzeuge mit Pilot Assist verfügbar. Das Angebot von Pilot Assist kann je Markt, Modelljahr und Fahrzeugmodell variieren.

